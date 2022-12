Inchiesta Juventus, il ricorso in tempi brevi: rischio immediato – SI

Ci sono novità in casa Juventus nell’ambito dell’inchiesta Prisma. Un’esclusiva del Direttore di Sportitalia rivela alcuni dettagli sul prossimo Ricorso in Corte d’Appello.

NOVITÀ – Arrivano aggiornamenti sull’inchiesta Prisma, che ha travolto il mondo Juventus. Questa volta le notizie sull’indagine in merito alle plusvalenze bianconere arrivano da un’esclusiva di Michele Criscitiello. Il Direttore di Sportitalia, infatti, riferisce che il Ricorso in Corte d’Appello nei riguardi del club juventino e degli altri coinvolti si terrà già il 20 gennaio. Secondo Criscitiello, le tempistiche si sarebbero abbreviate per via della possibilità di infliggere pene già nella stagione in corso. Il giornalista, poi, continua a spiegare le novità sulla Juventus attraverso il proprio profilo Twitter: «Il 20 gennaio non ci sarà solo l’appello ma anche la sentenza per l’inchiesta plusvalenze. C’è il rischio di vedere le classifiche di Serie A e B stravolte. Caso particolare quello del Novara in C. Coinvolto il vecchio club con Pavenati, ma oggi la società è un’altra».