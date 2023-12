Mourinho: «La Roma con tutti non dico da scudetto, ma va alla lotta»

La Roma stasera ha battuto 2-0 il Napoli, rimanendo in scia al Bologna quarto in classifica. Mourinho, dopo la vittoria dell’Olimpico, non ritiene di essere in grado di impensierire l’Inter ma la zona Champions League sì.

GERARCHIE CHIARE – José Mourinho stasera ha vinto 2-0 e valuta dove può arrivare la Roma: «La mia gestione è partita dopo partita, per una motivazione molto semplice. Non è colpa di nessuno e non è una critica, però abbiamo un gruppo di giocatori con una storia clinica molto difficile. Se ci fossimo tutti ogni partita non avrei problemi a dire che andiamo alla lotta con tutti: non dico da scudetto, ma per cercare di arrivare al quarto posto. Purtroppo siamo una squadra con difficoltà, poi c’è il fair play finanziario che è molto difficile da gestire. Non mi piace parlare di un obiettivo chiaro: è difficile. Però siamo uniti, la squadra è un gruppo di ragazzi straordinari che cercano di aiutarsi».