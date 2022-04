Mourinho memore dell’Inter avvisa la Roma: «Il Bologna gioca e vince»

Mourinho ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post Leicester-Roma (vedi report) pensa subito al Bologna. Il tecnico avverte i suoi dopo la sconfitta dell’Inter ieri sera contro i felsinei

OBIETTIVO EUROPA LEAGUE − Mourinho, dopo il pari con il Leicester in Conference League, si proietta al campionato. La Roma affronterà il Bologna che ha battuto ieri l’Inter: «Dobbiamo pensare al Bologna che è una squadra che gioca e che vince. Possiamo qualificarci in Europa in campionato, dobbiamo dimenticare per tre giorni la semifinale e pensare solo al Bologna. Per noi finire quinto o sesti è importante, vogliamo avere la sicurezza di arrivare in Europa League».