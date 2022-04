Conference League, Pellegrini illude la Roma ma il Leicester la riprende

La Roma pareggia 1-1 sul campo del Leicester nella semifinale d’andata di Conference League. Apre tutto Pellegrini ma Lookman trova il pari nel secondo tempo

PARI SOFFERTO − Partita molta intensa al King Power Stadium per l’andata delle semifinali di Conference League tra Leicester e Roma. I giallorossi partono con personalità tant’è che al 15′ passano in vantaggio: grande azione in solitaria di Zalewski sull’out di sinistra, taglio per Pellegrini che davanti Schmeichel non si fa pregare facendo 0-1. Il gol però rintana la squadra di José Mourinho nella sua metà campo favorendo gli inglesi che prendono in mano il pallino del gioco. Al 29′, Foxes vicini al pareggio con Lookman che calcia violentemente verso la porta ma reattivo Rui Patricio a dire di no. Forcing Leicester che però non trova concretizzazione contro una difesa giallorossa ben organizzata. Nella ripresa, il canovaccio della partita non cambia: il Leicester fa la partita e la Roma che si difende e riparte. Al 50′, i giallorossi rischiano di subire il pareggio dagli estremi di un calcio d’angolo di Maddison. Spreca tutto da pochi passi il centrale Fofana. Ma al 66′, arriva il meritato pari inglese: Barnes va via a sinistra, palla messa in mezzo per Lookman che spinge in porta per l’1-1. La Roma risponde solamente all’80’ con Mkhitaryan che imbeccato da Abraham calcia pericolosamente verso la porta trovando l’ottima risposta di Schmeichel. Finisce in parità il primo round tra Leicester e Roma, ritorno all’Olimpico il prossimo 5 maggio.