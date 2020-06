Mourinho: “Inter, quanti aneddoti coi miei ex giocatori! Ogni giorno…”

Intervistato dal The London Economic, José Mourinho è tornato a parlare del decennale del Triplete vinto alla guida dell’Inter nel 2010 e dei continui contatti tramite WhatsApp con i suoi ex giocatori.

RICORDI INDELEBILI – Ogni occasione è buona per José Mourinho di celebrare e ricordare un traguardo storico come quello del 2010, quando guidò l’Inter alla conquista del Triplete. Il tecnico portoghese, oggi al Tottenham, ha nuovamente raccontato i continui scambi di aneddoti e ricordi nel gruppo WhatsApp con i suoi ex giocatori: «Ogni giorno parlo con i miei giocatori dell’Inter con cui abbiamo vinto il Triplete sul nostro gruppo Whatsapp. Non possiamo stare insieme o vederci in questo periodo, quindi ci siamo augurati a vicenda ogni bene e ci siamo scambiati aneddoti, storie divertenti e bei ricordi riguardo quella stagione».

SEMPRE AL LAVORO – Mourinho ha poi parlato del suo modo di lavorare durante il Lockdown imposto per fare fronte all’emergenza Coronavirus, rivelando anche quale sia la cosa che gli è mancata di più: «La cosa che voglio fare più di tutte è tornare al mio ristorante preferito, mi manca uscire a cena con la mia famiglia. In questo periodo il lavoro per me non è calato, ma ho dovuto adattare i miei programmi alle nuove condizioni».