Mourinho asfaltato si complimenta con Zhang e non solo: retroscena di Inter-Roma – CdS

Mourinho ha preso più che bene la netta sconfitta a San Siro contro la sua ex squadra. L’attuale allenatore giallorosso non nasconde la sua convinzione sulla superiorità nerazzurra. Come raccontato dal Corriere dello Sport odierno, al termine di Inter-Roma è avvenuto un incontro con Zhang e il resto della realtà interista presente sul posto

AVVERSARIO, NON TIFOSO – I complimenti dell’ex tecnico José Mourinho e la fiducia del Presidente Steven Zhang possono dare una spinta in più all’Inter nella (rin)corsa Scudetto. Nonostante non sia prima in Serie A (vedi classifica aggiornata), in attesa di recuperare la trasferta di Bologna, in casa nerazzurra c’è ottimismo per via di una serie di dati a favore. E anche perché l’Inter sa di avere il destino nelle proprie mani. Al termine di Inter-Roma, oltre ai complimentarsi davanti alle telecamere, Mourinho ha parlato di persona con Zhang. Ma anche con i dirigenti, Simone Inzaghi e i giocatori nerazzurri incrociati nei pressi dello spogliatoio dell’Inter a San Siro. Come raccolto dal collega Andrea Ramazzotti per il Corriere dello Sport oggi in edicola, il senso del discorso di Mourinho è: «Siete i più forti e vi auguro di vincere lo scudetto. Lo meritate». Parole non da tifoso interista, bensì da allenatore avversario appena “asfaltato” sul campo (per la terza volta su tre in stagione, ndr). E le parole di Mourinho non fanno che aumentare anche la fiducia di Zhang, che sogna un altro Scudetto.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

