Bergomi: «L’11 misto di Inter e Milan? Scelgo questo. Particolarità Inzaghi»

Bergomi, dagli studi di Sky Calcio Club, ha stilato l’undici misto di Inter e Milan. Poi individua una caratteristica che si ripete nelle squadre di Inzaghi.

INTER-MILAN MISTA − Giuseppe Bergomi sull’undici combinato tra le due milanesi: «Formazione mista tra le due milanesi? Come allenatore, vado con Simone Inzaghi perché penso che tanti giocatori del Milan ci stanno bene nel 3-5-2, se la ribalti diventa più difficile perché l’Inter è costruita in una determinata maniera. Difesa composta da Milan Skriniar, Fikayo Tomori e Alessandro Bastoni. I due esterni Theo Hernandez a sinistra e Ivan Perisic a destra. In mezzo, Sandro Tonali o Nicolò Barella perché Hakan Calhanoglu deve giocare e ovviamente Marcelo Brozovic. Per l’attacco dico Rafael Leao con Lautaro Martinez».

CARATTERISTICA − Bergomi individua un aspetto nei nerazzurri: «L’Inter sblocca subito le partite? Caratteristiche delle squadre di Inzaghi. Poi ha degli ancoraggi, ha vinto lo scorso anno, quest’anno ha già vinto la Supercoppa Italiana. In certe partite, hanno avuto delle difficoltà ma al contempo grandi reazioni».