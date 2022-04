VIDEO – Lazio-Milan 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Lazio-Milan, posticipo della trentaquattresima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



NEL RECUPERO – Lazio-Milan 1-2 nel posticipo della trentaquattresima giornata di Serie A. Il Milan riesce nel ribaltone e si mantiene in testa all’Inter. Eppure, dopo il 3-0 subito martedì scorso nel derby, i rossoneri partono malissimo: quattro minuti e Sergej Milinkovic-Savic va via a destra crossando per Ciro Immobile che a centro area in mezzo a due fa 1-0. La Lazio passa subito in vantaggio, ma non riesce affatto ad amministrarlo e gestirlo. Riesce a portarlo all’intervallo, però al 50′ Rafael Leao supera troppo facilmente Francesco Acerbi e crossa basso al centro per il tap-in di Olivier Giroud. Il francese torna a segnare dopo cinquanta giorni e apre un secondo tempo di riscossa del Milan. Junior Messias e Rafael Leao vanno solo vicini all’1-2, mentre Thomas Strakosha si oppone ad Ante Rebic. Un rimpallo su tiro del subentrato Zlatan Ibrahimovic sembra vincente, invece la conclusione deviata esce. Al 92′ si addormenta Adam Marusic sulla linea del fallo laterale, Rebic crossa lungo ma Acerbi anticipa Strakosha con un folle colpo di testa, Ibrahimovic rimette in mezzo e Sandro Tonali controlla al limite dell’area piccola per segnare. È il nuovo sorpasso all’Inter, in attesa della partita di mercoledì a Bologna. Per la Lazio bruttissimo stop.

Video con gli highlights di Lazio-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.