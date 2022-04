Moriero: «Inter favorita e con obbligo di vincere, la Roma ha un vantaggio»

Moriero è un doppio ex di Inter-Roma di sabato. In vista del decisivo anticipo di Serie A l’ex esterno, ora commissario tecnico delle Maldive, ha parlato al Corriere dello Sport.

CUORE DIVISO – Francesco Moriero non può scegliere in vista di Inter-Roma: «In effetti sono due società in cui ho vissuto momenti memorabili da calciatore. Partita tosta per entrambe: l’Inter è favorita ed è obbligata a vincere, la Roma per me ha il vantaggio di giocare per due risultati. Per chi tifa? Per il Lecce, la squadra della mia città. Non posso avere preferenze tra Inter e Roma, ho troppi amici su entrambi gli schieramenti. Ronaldo? È stato un privilegio giocare con il più forte calciatore del mondo. Senza nulla togliere a gente come Roberto Baggio o Totti, Ronie era Ronie. La Coppa UEFA del 1998? Un punto d’arrivo, che mi concesse anche la Nazionale e i Mondiali. Non posso dimenticare quegli anni a Milano, straordinari. Ma anche Roma ha lasciato dentro di me una scia indelebile».

IN CORSA – Moriero parla di come proseguirà la corsa per il titolo per l’Inter: «Simone Inzaghi? Bravo, sì. Ma lui ha ereditato una struttura organizzata da Antonio Conte e ha saputo confermare il percorso. È una lotta a due con il Milan. Mi spiace per il Napoli, che sembrava attrezzato, ma ha perso troppi punti. In questo campionato non puoi sbagliare».

Fonte: Corriere dello Sport – Roberto Maida



