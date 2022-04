Inzaghi, cammino con l’Inter positivo: Zhang vuole il rinnovo! I tempi – TS

Simone Inzaghi sta facendo benissimo alla sua prima stagione all’Inter. Zhang, presidente dei nerazzurri, è soddisfatto dell’operato del tecnico e presto proporrà il rinnovo all’allenatore

RINNOVO – Simone Inzaghi sta disputando un’ottima stagione alla guida dell’Inter. Il tecnico ex Lazio, al suo primo anno, ha conquistato una Supercoppa italiana, è in corsa per lo scudetto e, l’11 maggio, si giocherà la Coppa Italia contro la Juventus. Il suo impatto positivo sul mondo nerazzurro sarà premiato: secondo quanto riferito dal Tuttosport, Zhang, a fine stagione, proporrà il rinnovo di contratto al tecnico, prolungando quello in essere fino al 2024. Una scommessa vinta, secondo il quotidiano, con il tecnico capace di non far rimpiangere Conte.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino