Moretti: «Ritiro Inter, molto bene. Attingo in particolare da due compagni»

Moretti è uno dei giovani aggregati dalla Primavera dell’Inter al ritiro con Inzaghi. Il giovane difensore ha parlato a Inter TV di come si sta trovando con i grandi e di chi lo sta aiutando.

CRESCITA – Lorenzo Moretti racconta le sue sensazioni: «Il ritiro sta andando molto bene, stiamo aumentando i carichi per arrivare pronti all’inizio della stagione. Per caratteristiche posso ricoprire il ruolo di terzo o di quinto, sia a destra sia a sinistra: io cerco di attingere un po’ da tutti ma in particolare da Danilo D’Ambrosio e Matteo Darmian. Allenarsi con loro e con tutti i campioni aiuta a migliorarsi, sia a livello calcistico che umano. Ho lavorato tanto in fase difensiva e ora devo migliorare nelle situazioni palla al piede. La scorsa stagione era iniziata molto bene: dall’Under-19 mi spostavo spesso in prima squadra per gli allenamenti, l’infortunio poi mi ha tenuto fuori fino a maggio. Vero che la stagione si è chiusa con l’amara sconfitta con l’Empoli, ma ora guardiamo avanti».

Fonte: Inter.it