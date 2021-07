FOTO − Joao Mario: «Grazie mille Inter. In bocca al lupo per il futuro»

Joao Mario lascia l’Inter dopo cinque stagioni. Il centrocampista portoghese ha rescisso il proprio contratto con il club nerazzurro e può trasferirsi gratis ad un’altra squadra. Tramite il proprio profilo Twitter, il giocatore ha saluto i colori nerazzurri

SALUTI − L’Inter saluta Joao Mario. Dopo cinque stagioni molto deludenti, il centrocampista portoghese ha rescisso il proprio contratto. In nerazzurro, il campione d’Europa 2016 con il Portogallo ha giocato 69 volte, totalizzando quattro gol e 13 assist. Dopo i vari prestiti tra West Ham, Lokomotiv Mosca e Sporting Lisbona (squadra da cui l’Inter lo aveva acquistato) finisce definitivamente l’avventura nerazzurra del centrocampista. Tramite il proprio profilo ufficiale di Twitter, il giocatore ha saluto la Beneamata pubblicando una foto con tanto di didascalia: «Grazie mille Inter. In bocca al lupo per il futuro».

Grazie mille @Inter. In bocca al lupo per il futuro pic.twitter.com/aI8Vg2E0yV — João Mário (@joaome17) July 12, 2021