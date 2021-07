Vanheusden al Genoa, fatta: doppia operazione definita per l’Inter – SI

Vanheusden è un nuovo giocatore del Genoa, via Inter. Il giovane difensore torna in nerazzurro, dopo il passaggio allo Standard Liegi, e ora avrà un’esperienza in Serie A. Sportitalia parla di trasferimento in arrivo.

DI RITORNO – Doppia operazione per l’Inter riguardante Zinho Vanheusden. Come fa sapere Sportitalia è arrivato l’OK per il trasferimento al Genoa, in prestito, già anticipato negli scorsi giorni (vedi articolo). L’intesa è doppia, perché il secondo passaggio è il riacquisto dallo Standard Liegi. La società ha quindi tenuto fede agli accordi presi da tempo, riportando a Milano il giocatore. Per lui, dopo degli anni segnati da gravi infortuni, ci sarà finalmente la possibilità di farsi notare. Vanheusden a breve sarà ufficializzato dai rossoblù.