Moratti: «Lukaku? Necessità di fare cassa! Messi-Inter? Avrei fatto di tutto»

Lukaku è molto vicino al Chelsea, pronto a rilanciare con una nuova offerta all’Inter (vedi articolo). Massimo Moratti, ex presidente nerazzurro, è intervenuto ai microfoni di “Radio Kiss Kiss” per commentare la probabile cessione del belga e il clamoroso addio di Messi al Barcellona

NECESSITÀ – Romelu Lukaku viaggia spedito verso il Chelsea, con l’Inter pronta a valutare la nuova offerta in arrivo. Massimo Moratti, ex patron nerazzurro, prova a dare una sua interpretazione: «La cessione di Lukaku al Chelsea? Credo che la necessità di fare cassa faccia propendere per la cessione di Romelu, ma dal punto di vista della squadra spero che possa rimanere comunque competitiva. Non conosco la situazione economica dell’Inter e quindi non posso esprimermi nel dettaglio. Purtroppo le cose nel calcio già non andavano bene, poi il Covid-19 ha acuito tutto. Tutto nasce dalla crisi mondiale con la pandemia che ha peggiorato la situazione generale, ci vuole una revisione di tutto il sistema. Lionel Messi all’Inter? Ai miei tempi se si fosse presentata l’occasione avrei fatto di tutto per portarlo da noi. Ma oggi tutto è cambiato».

Fonte: kisskissnapoli.it