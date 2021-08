Biasin: «Lukaku-Chelsea, per ora nessun rilancio! Inter pensa a deadline»

Lukaku è nel mirino del Chelsea, che si prepara a rilanciare proponendo all’Inter due diverse opzioni (vedi articolo). Secondo quanto rivelato da Fabrizio Biasin, al momento non risulta nessun nuovo contatto tra le parti e il club nerazzurro starebbe pensando a un limite di tempo oltre il quale non andare

DEADLINE – Romelu Lukaku è l’obiettivo principale del Chelsea, che non si farà distrarre nemmeno da Lionel Messi (vedi articolo). “Al momento non è arrivato alcun rilancio da parte del Chelsea per #Lukaku. L’offerta resta ferma a 100 + cartellino di M. Alonso. Qualunque eventuale rilancio non verrà valutato dai dirigenti dell’Inter, ma sottoposto alla proprietà cinese che prenderà una decisione in merito. Nell’ottica del “eventualmente bisogna trovare un sostituto e il tempo stringe”, l’Inter sta pensando di mettere un limite di tempo oltre quale non andare”, così Fabrizio Biasin su Twitter.