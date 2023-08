Moratti: «Lukaku e De Laurentiis? Cose che mi lasciano stupito!»

Moratti critico nei confronti di Lukaku e De Laurentiis. Il primo legato al tradimento all’Inter, il secondo per il caso Spalletti e Nazionale azzurra

CASI STRANI − A Cronache di Spogliatoio, Massimo Moratti parla così: «Tra Lukaku e De Laurentiis stanno succedendo cose che mi lasciano molto stupito. Capisco che per De Laurentiis ci sia una questione di principio con Spalletti, ma non vedo nessuna elasticità mentale, nessuna generosità. Se per lui 3 milioni sono pochi per me lo sarebbero ancora meno e non mi sarei fermato davanti a questa cosa, non l’avrei ostacolata».