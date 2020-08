Morace: “Inter, ecco chi affronteranno in semifinale di Europa League”

Condividi questo articolo

L’Inter si è qualificata alla semifinale di Europa League. La gara si giocherà lunedì 17 agosto, alle ore 21.00. Le possibili avversarie dei nerazzurri sono Shakhtar Donetsk e Basilea, che si affronteranno stasera alle 21.00. Per Carolina Morace, in collegamento con “Sky Sport”, ecco qual è la favorita per passare il turno.

FAVORITA – L’Inter è in attesa di sapere chi affronterà in semifinale di Europa League. Il nome uscirà dalla sfida di stasera tra Shakhtar Donetsk e Basilea (in programma alle 21.00). Secondo Carolina Morace, la favorita è solo una. Ecco il pronostico dell’ex calciatrice: «Lo Shakhtar ha più le carte in regola per andare avanti. Gioca un calcio più offensivo, ed è quello che sta pagando a livello internazionale. Però sono vulnerabili a livello difensivo. Tra le due sarebbe meglio il Basilea, ma credo che lo Shakhtar abbia più le carte in regola».