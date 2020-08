FOTO – Lautaro Martinez presto papà: l’annuncio dell’attaccante dell’Inter

Lautaro Martinez e la compagna Agustina Gandolfo diventeranno presto genitori. Dopo l’annuncio della fidanzata, arriva anche quello del numero 10 dell’Inter, al settimo cielo.

ALTRO TORO – Presto la famiglia di Lautaro Martinez si allargherà, lasciando posto ad un nuovo membro. Il Toro e la fidanzata, la modella argentina Agustina Gandolfo, hanno infatti annunciato di essere in dolce attesa. Una gioia enorme per i due giovani argentini (entrambi ventitreenni), insieme da diversi anni. Questo il commento social del numero 10 nerazzurro: “Ringrazio la vita per tutto quello che ho da vivere, per avere una persona come te al mio fianco. Grazie per avermi reso l’uomo più felice del mondo. Ti amo @agus.gandolfo Speriamo di piacerti 🐶🤰“.