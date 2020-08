Zazzaroni: “Buona Inter? Visto un pessimo Bayer Leverkusen!. Lukaku…”

Ivan Zazzaroni, intervenuto sulle frequenze di “Radio 24” nel corso della trasmissione “Tutti Convocati” ha parlato dell’Inter, vittoriosa nella serata di ieri contro il Bayer Leverkusen. Il giornalista, inoltre, analizza la prestazione di Romelu Lukaku

TEMPO – Queste le parole di Ivan Zazzaroni: «Buona Inter? Io ho visto un pessimo Bayer Leverkusen, fisicamente ridicolo. Lukaku? Strapotere fisico disarmante, nell’1vs1 non si ferma. L’Inter ha fatto bene i primi 20′, dove i tedeschi non hanno impensierito la squadra di Conte. È un bisonte, non riesco a paragonarlo a nessun attaccante della storia nerazzurra. Con Lukaku, la Juventus sarebbe andata in finale di Champions. Sarebbe stato perfetto per Ronaldo. Eriksen? Discuterlo significa discutere la tecnica del calcio. Ho la sensazione che ci voglia del tempo per adattarlo all’Inter. È un giocatore anarchico, nel complesso non va bene per Conte al momento. Deve trovare la posizione ma non puoi ingabbiarlo».