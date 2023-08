Monza fuori dalla Coppa Italia a -6 all’Inter! D’Ambrosio non basta

Il gol di D’Ambrosio all’esordio col Monza non basta ai brianzoli nel match di Coppa Italia con la Reggiana. A sei giorni dalla partita con l’Inter, i brianzoli sono rimontati e perdono 1-2.

KO A SORPRESA – La Reggiana fa fuori il Monza nei trentaduesimi di Coppa Italia, vincendo 1-2 all’U-Power Stadium. Dopo venti minuti cross di Georgios Kyriakopoulos (sostituto di Carlos Augusto atteso domani dall’Inter) e Danilo D’Ambrosio chiama al miracolo Francesco Bardi. Dall’angolo sponda sul primo palo e sul secondo proprio D’Ambrosio mette il piede segnando da due passi. Esordio ufficiale perfetto per il difensore di Caivano. Subito dopo potrebbe anche segnare Roberto Gagliardini, ma solissimo in area di testa colpisce malissimo a lato. E quando fa gol, sempre di testa e su cross di D’Ambrosio, quest’ultimo è in fuorigioco. La Reggiana tiene un’ora, poi i cambi di Alessandro Nesta la ribaltano. Appena entrato, Filippo Nardi al 64’ con una botta potente dal limite pareggia i conti. Poi mischia in area con prima richiesta di rigore per possibile fallo di Gagliardini, ma è l’intervento di Michele Di Gregorio su Luca Vido (pure lui subentrato) a portare l’arbitro a indicare il dischetto. Dagli undici metri glaciale Luca Cigarini, per il vantaggio della Reggiana all’84’. Nel terzo dei sei minuti di recupero il Monza sfiora il pari, con colpo di testa di Luca Caldirola da angolo di un soffio a lato. Come prestiti Inter in campo nella ripresa Franco Carboni e Valentin Carboni.