De Vrij: «Inter, buona prova ma attenti a una cosa! I nuovi…»

De Vrij è intervenuto al termine di Inter-Egnatia, ultima amichevole pre-campionato per la squadra di Inzaghi che sul campo del Paolo Mazza di Ferrara vince per 4-2. Di seguito il suo intervento a Inter TV

ERRORI – Stefan de Vrij ha parlato così a Inter TV dopo la vittoria contro l’Egnatia nell’ultimo test di pre-campionato: «Abbastanza buona come prova, nel primo tempo abbiamo giocato bene e ci è mancato il gol. Abbiamo creato tante occasioni, dobbiamo stare più attenti quando attacchiamo di non prendere contropiede come è successo in occasione della prima rete. Queste partite ti fanno capire dove si deve migliorare».

VOLTARE PAGINA – De Vrij non pensa alla scorsa stagione ma guarda solo avanti: «Abbiamo fatto una buona stagione l’anno scorso ma non conta più, dobbiamo dimostrare che siamo pronti fin dall’inizio e che abbiamo imparato dagli errori dell’anno scorso. Tocca a noi dimostrare che siamo pronti per il campionato».

NUOVI INNESTI – Per finire, de Vrij dice la sua sui nuovi acquisti: «Penso che tutti quanti hanno dimostrato di essere da Inter, sicuramente ci daranno tutti una grandissima mano. Voglio ringraziare i tifosi perché noi sentiamo tanto il loro sostegno e ci aiuta tantissimo, daremo tutto per questa maglia».