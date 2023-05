Montella: «Champions League? In Turchia tiferanno Inter, il motivo!»

Montella ha commentato brevemente la finale di Champions League del 10 giugno fra Manchester City e Inter dicendo la sua sul tifo dei turchi

PREFERENZA − In collegamento a Radio Anch’io Sport, Vincenzo Montella ha risposto così sul tifo dei turchi in vista di Manchester City-Inter, finale di Champions League: «La Turchia per chi tiferà in finale? Non sono certo, ma probabilmente vincendo l’Inter si aprirebbe uno spiraglio, un posto in più per il futuro. E’ successo così per la finale della Fiorentina, che ha eliminato una squadra svizzera e dal prossimo anno, non in quello in essere ma dall’anno successivo, si avranno di nuovo cinque squadre nelle coppe europee».