Brozovic, la sua classe può aiutare l’Inter nella finale di Istanbul

La finale di Istanbul è ormai alle porte e l’Inter ci arriva forte della qualificazione in Champions League raggiunta battendo l’Atalanta. I nerazzurri inoltre nell’ultimo periodo hanno mostrato uno stato di forma invidiabile e in particolare uno dei più in palla è apparso Marcelo Brozovic. Contro il Manchester City la classe del croato potrebbe rivelarsi un’arma decisiva per contrastare il pressing degli inglesi.

PROVA GENERALE − Sabato contro l’Atalanta l’Inter ha offerto una prova di grande spessore. I nerazzurri sono riusciti a fare la voce grossa sin dai primi minuti del match, portandosi subito sul 2-0. Tra i migliori in campo c’è stato senza dubbio Marcelo Brozovic che in questo finale di stagione sembra essere tornato il calciatore delle passate stagioni. Nella gara contro i bergamaschi è stato il faro del centrocampo nerazzurro sia in fase di costruzione che di interdizione. Grazie alle sue enormi doti è riuscito sempre a gestire, anche in situazioni complicate, la palla in modo ottimale. Ciò ha permesso all’Inter di eludere il pressing portato dalla squadra di Gasperini, riuscendo a creare i presupposti per essere pericolosa in fase offensiva. Un match quello di Brozovic che è sembrato essere la prova generale di ciò che dovrà fare anche nella finale di Istanbul.

FONDAMENTALE − Il gioco del Manchester City è per certi versi simile a quello proposto dall’Atalanta, ovviamente considerando la maggiore qualità degli inglesi. Però la classe e la tecnica del croato nella gestione del pallone negli spazi stretti è qualcosa che sicuramente potrà fare la differenza anche il 10 giugno. Se infatti l’Inter riuscirà ad eludere il pressing degli uomini di Guardiola, potrebbe riuscire a metterli in grande difficoltà. Inoltre Brozovic potrà dare una grande mano anche in fase difensiva, dove il suo posizionamento sarà decisivo per schermare al meglio le trame offensive del City.