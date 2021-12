A. Moggi: «Inzaghi ha rimesso in piedi l’Inter! Lui un vincente»

L’agente Alessandro Moggi, figlio di Luciano, ospite di Tiki Taka su Italia 1 ha parlato del momento dell’Inter. Da parte sua arrivano elogi nei confronti di Marotta e Inzaghi.

IL TOP – Le parole di Alessandro Moggi sull’Inter si focalizzano su due protagonisti: «Secondo me Giuseppe Marotta è uno dei migliori dirigenti del calcio italiano. L’ha dimostrato alla Juventus, è arrivato all’Inter e ha vinto praticamente subito. Ha preso uno dei migliori allenatori italiani: Simone Inzaghi intanto è un vincente, perché ha vinto dei trofei. Non ha vinto lo scudetto perché la Lazio non è attrezzata per farlo, allo stato attuale. È ben voluto dai calciatori: ho dei calciatori all’interno di quel gruppo che hanno dei successi dal punto di vista sportivo e gli volevano tutti bene. È un grande tattico, questa è la verità. Ha rimesso in piedi una squadra che aveva perso due pezzi come Romelu Lukaku e Achraf Hakimi, che potevano mettere in ginocchio chiunque. Sono stati bravissimi Marotta e Piero Ausilio a sostituirli, lui è stato bravissimo ad assimilare tutto».