Fognini: «Real Madrid-Inter? Contenti di andare a giocarci il primo posto»

Conto alla rovescia per Real Madrid-Inter, in programma alle ore 21. In collegamento da Barcellona per Tiki Taka su Italia 1, il tennista Fognini ha parlato da tifoso di cosa si aspetta dalla partita.

MOMENTO DA PROSEGUIRE – Fabio Fognini è soddisfatto per quanto fatto dall’Inter: «Io sono contento. Sono molto tifoso, c’è da dire che siamo pericolosi. Ma stiamo molto calmi. In questa squadra abbiamo un centrocampo che gira intorno a Marcelo Brozovic e Nicolò Barella, che sono due pedine fondamentali senza nulla togliere al resto della squadra. Simone Inzaghi? Penso che il mister ha fatto grandi cose alla Lazio, ritrovarsi una rosa molto competitiva può essere di grande aiuto. Però i giocatori me ne hanno parlato molto bene sin dall’inizio. Un pronostico per stasera? Col Real Madrid è sempre difficile, non partiamo favoriti. Però già che siamo passati un mese fa non l’avremmo detto: adesso siamo contenti di andarci a giocare il primo posto a Madrid. Scudetto? Vincere non si può dire ma siamo le favorite, sarà una bella lotta quest’anno».