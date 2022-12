Modric, l’ag. Durante: «La voce sull’Inter era vera. Sarebbe andato volentieri!»

Durante parla delle vecchie voci di calciomercato su Modric e l’Inter. L’intermediario, intervenuto su TV Play nel corso di una diretta di Twitch, racconta alcuni retroscena sull’operazione.

TUTTO VERO – Sabatino Durante svela alcuni retroscena sulla presunta trattativa di calciomercato tra l’Inter e Luka Modric. In collegamento sul canale Twitch di TV Play, l’intermediario dichiara: «La notizia che Modric fosse vicino all’Inter era vera, c’ero di mezzo anche io. Peccato che non si è fatta più l’operazione. Lui poteva passare in nerazzurro, poi è arrivato il Real Madrid che ha rilanciato. Il club interista non aveva le condizioni economiche giuste ma lui ci sarebbe andato volentieri».