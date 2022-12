Delio Rossi: «Lukaku? Nell’Inter di Conte altro utilizzo! Non facile incidere»

Lukaku, dopo un Mondiale da dimenticare, è ritornato a Milano per riprendere il ritiro con l’Inter in vista del nuovo anno. Per Delio Rossi con Conte l’utilizzo era diverso

DIFFERENZA − Delio Rossi parla del possibile rendimento del belga dalla seconda parte di stagione: «Romelu Lukaku finora non è stato bene fisicamente e per uno che fa molto leva su quel lato non è stato facile incidere. C’è da dire che l’Inter di Conte era completamente diversa dall’Inter di Inzaghi e di conseguenza anche il suo utilizzo diverso. Ora rappresenta un’opzione in più, anche se rimane un elemento in grado di fare la differenza». Le sue parole a Tmw Radio.