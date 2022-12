Tagliafico: «Croazia con giocatori di qualità a centrocampo, ottimi piedi»

Tagliafico dovrebbe scendere titolare domani sera nella sfida tra Argentina e Croazia, semifinale di Coppa del Mondo. Il laterale del Lione si concentra sul centrocampo croato formato da Modric, Brozovic e Kovacic

OTTIMO CENTROCAMPO − In conferenza stampa, Nicolas Tagliafico ha analizzato la Croazia: «Nel corso di questa giornata e ieri abbiamo visto un po’ la Croazia. Sappiamo che hanno molti giocatori di grande qualità. Soprattutto giocatori a centrocampo con ottimi piedi, anche giocatori con un’ottima statura. È un po’ un mix di quello che sanno fare: possono giocare dentro il campo, ma hanno anche la capacità di crossare e far entrare tanti giocatori in area di rigore».