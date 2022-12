Calhanoglu, l’uomo dai gol pesanti per l’Inter! Napoli già colpito una volta

Hakan Calhanoglu si trova in questi giorni ad Appiano Gentile per allenarsi con il resto della squadra. Il turco è l’uomo dai gol pesanti per Simone Inzaghi e l’Inter, contro il Napoli è già arrivata una rete in maglia nerazzurra.

CHIAVE – Hakan Calhanoglu è una pedina fondamentale dell’Inter di Simone Inzaghi. L’ormai acquisita duttilità e l’immensa qualità rendono il turco la chiave del centrocampo nerazzurro. In questa stagione l’ex Milan viene ricordato soprattutto per le partite disputate da regista, ma da gennaio è probabile un ritorno nel suo ruolo originario, cioè quello da mezzala. Marcelo Brozovic riprenderà il controllo della mediana, Hakan e Nicolò Barella lo accompagneranno per ritrovare gli equilibri della squadra (vedi articolo). L’Inter sta preparando il match decisivo per il corso della stagione: una vittoria con il Napoli potrebbe dare un grande segnale a tutte le rivali. Proprio Calhanoglu ha già colpito i partenopei nella scorsa stagione: il gol dell’1-1 a San Siro su calcio di rigore nella partita poi vinta 3-2, il primo battuto dopo l’errore di Lautaro Martinez al derby.

Inter, Calhanoglu sempre decisivo

DECISIVO – Calhanoglu ha un grande feeling con il gol, soprattutto da quando è arrivato all’Inter. Con la maglia nerazzurra sono arrivate numerose reti in momenti importanti. La più recente è quella contro il Barcellona di questa stagione, che ha permesso alla squadra di Inzaghi di qualificarsi per gli ottavi di finale di Champions League. Lo scorso anno Hakan ha colpito il Milan al primo derby da ex, la Juventus ben due volte, prima in campionato per spegnere le speranze scudetto dei bianconeri poi in Supercoppa per pareggiare la gara ed anche la Roma, da calcio d’angolo diretto. Calhanoglu ha segnato 11 reti con l’Inter, contro il Napoli il turco potrebbe essere un’arma in più.