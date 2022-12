Calhanoglu, da gennaio ritorno al passato con l’Inter. Brozovic aiuta il turco

A partire da gennaio molto probabilmente Simone Inzaghi farà di nuovo affidamento a Marcelo Brozovic sulla mediana. Previsto quindi un ritorno nel suo vecchio ruolo per Hakan Calhanoglu, il centrocampista turco centrale nella prima parte di stagione dell’Inter.

CAMBIO – Hakan Calhanoglu è pronto per cambiare ancora ruolo nell’Inter di Simone Inzaghi. I Mondiali stanno riportando un Marcelo Brozovic in splendida forma, così è molto probabile il ritorno sulla mediana del croato. L’allenatore piacentino avrà a disposizione diverse alternative in regia, ma il numero 77 dà sicurezza ed è da molti anni ormai il metronomo della squadra nerazzurra. Calhanoglu tornerà nel ruolo dove ha giocato fino alla fine di settembre. Il turco sarà utilizzato come mezzala al fianco di Brozovic e Barella, per sfruttare le sue capacità balistiche e allo stesso tempo la sua buona condotta palla al piede. Da regista il centrocampista ex Milan ha sorpreso tutti, conquistando il posto e la fiducia di Inzaghi nonostante la presenza di Kristian Asllani (vedi articolo).

Calhanoglu, un giocatore totale

PASSATO – Nella sua prima stagione all’Inter Calhanoglu ha giocato come mezzala e i risultati sono stati più che positivi. I numeri danno ragione sicuramente al turco, che ha segnato 8 gol e siglato addirittura 13 assist in 46 partite. Il suo contributo in zona offensiva ha aiutato la squadra nerazzurra nelle partite più importanti, come la finale di Coppa Italia o il derby del girone d’andata. L’aspetto più sorprendente però e che ha catturato l’attenzione di Inzaghi è il sacrificio dimostrato da Hakan in zona difensiva. Numerose palle recuperate, rincorsa verso gli avversari continua e aiuti di rilievo alla retroguardia. Oggi Calhanoglu è un calciatore totale, capace di ricoprire più ruoli e di contribuire su tutti i lati del campo.