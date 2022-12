Abodi: «Inter e Milan, due club due stadi. San Siro e un altro! Soluzione»

In merito alla questione San Siro e nuovo stadio di Inter e Milan, si è espresso anche il Ministro dello Sport Abodi. Il politico ritiene plausibile la costruzione di un nuovo impianto oltre al mantenimento di San Siro

DUE STADI − Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha parlato in collegamento su Radio Rai durante la trasmissione ‘Un giorno da pecora‘. Tema di discussione, la questione legata allo stadio di Inter e Milan: «Ci sono due posizioni di pensiero quasi ideologiche fondamentalmente. La mia? Ve la dico, due club due stadi. Probabilmente la soluzione potrebbe essere quella di mantenere San Siro e costruire un altro stadio. Quello che peraltro avviene in tutte le capitali europee. Uno tiene San Siro e l’altro si fa uno stadio per conto suo, questa potrebbe essere una soluzione».