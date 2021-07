Mkhitaryan: «Scudetto? Difficile dirlo, tante squadre sono pronte»

Mkhitaryan ha parlato della lotta scudetto per la nuova stagione, nella quale i club di Serie A daranno la caccia all’Inter campione in carica. Le parole del giocatore armeno della Roma intervistato da Sky Sport.

CAMPIONATO DURO – Henrikh Mkhitaryan non si sbilancia su chi potrà essere il favorito per lo scudetto, ma è sicuro che sarà un campionato duro: «Penso che sarà duro come l’anno scorso, interessante. Tutte le squadre sono pronte per l’inizio del campionato, poi non posso dire perché non le ho viste giocare. Dobbiamo concentrarci sul nostro gioco e su quello che facciamo noi. Da troppi anni non giochiamo la Champions League, dobbiamo capire che dobbiamo dare e lavorare di più, credere in noi stessi per arrivare alla Champions».