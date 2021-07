Nesti: «Esterni Inter? Scelgo Nandez, già pratico! Una statistica»

Nesti promuove Nandez come colpo per l’Inter sulla destra. Il giornalista, intervenuto durante “Microfono Aperto” su “Radio Sportiva”, indica i motivi per cui l’uruguayano del Cagliari sarebbe meglio di Bellerin.



UNO O L’ALTRO – Sull’Inter si parla di Héctor Bellerin e Nahitan Nandez come prossimi rinforzi. Nell’eventualità che i nerazzurri debbano sceglierne solo uno Carlo Nesti non ha dubbi e preferisce l’uruguayano del Cagliari: «Mi sembra un giocatore che, intanto, è già pratico del calcio italiano. Secondo me è stato una delle rivelazioni della stagione, ho visto peraltro che statisticamente è stato uno dei migliori recuperatori di palloni dell’ultimo campionato. È quindi molto abile in fase difensiva, non solo in fascia. La mia scelta ricade su di lui».