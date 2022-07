Mkhitaryan condizione ancora lontana, ma cresce gradualmente. Inzaghi ci crede – CdS

Mkhitaryan ha già trascorso due settimane da quando è arrivato e secondo il collega Andrea Ramazzotti, si sente già a casa. Inzaghi crede in lui e il suo lavoro con il tempo ripagherà.

COME IN FAMIGLIA – Mkhitaryan è ancora lontano dalla miglior condizione ma come sottolineato questa mattina dal Corriere dello Sport, sarebbe anomalo se un calciatore reduce da un infortunio di questo tipo fosse già in forma. In ogni caso Simone Inzaghi lo ha voluto e crede fortemente in lui. La fiducia del tecnico è un fattore molto importante per Mkhitaryan, che in due settimane i compagni e lo staff lo hanno fatto sentire a casa. Il calciatore sarà aspettato senza nessuna pressione.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti