Zhang, ‘guaio’ da 255 milioni di euro. Una conseguenza per l’Inter – TS

Non arrivano buone notizie per Steven Zhang. Come riportato da Tuttosport. il presidente dell’Inter sarà costretto a rimborsare 255 milioni di dollari ad una banca cinese. Una conseguenza anche per l’Inter

GUAIO – Non solo problemi sul mercato, i guai per Steven Zhang arrivano anche dalla madrepatria. Il presidente dell’Inter infatti ha perso una causa contro una banca cinese, rea a suo dire di aver falsificato le sue firme su una richiesta di prestito. I giudici di Honk Kong, però, hanno dato ragione all’istituto di credito, con il presidente nerazzurro che sarà costretto a restituire 255 milioni di dollari. La situazione di difficoltà di Suning si riflette, inevitabilmente, anche sull’Inter: dal 2020 infatti la proprietà non è in grado di iniettare nuovi capitali nella società nerazzurra, costretta all’auto-sostenibilità, senza deroghe: ecco perché la squadra ha dovuto rinunciare sia a Dybala che Bremer.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi