Skriniar, l’Inter adesso pensa al rinnovo. Ma il PSG resta in agguato – TS

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport l’esito della vicenda Bremer, finito alla Juventus, ha scombinato i piani dell’Inter: adesso Skriniar può rinnovare, ma il PSG resta in agguato

PIANO – Milan Skriniar è uno degli obiettivi del Paris Saint-Germain. Secondo quanto riferisce Tuttosport, però l’esito della vicenda Bremer, che presto sarà ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus, ha scombinato i piani dell’Inter che, adesso, può rinnovare il contratto del difensore slovacco in scadenza nel 2023. La firma, secondo il quotidiano, arriverebbe a settembre con Skriniar che andrebbe a guadagnare una cifra vicina ai 6 milioni netti. Il PSG, però, rimane in agguato: con un’offerta da almeno 70 milioni potrebbe far vacillare il club nerazzurro, che ha comunque da rispettare i paletti imposti dalla società: sarà necessario, infatti, un attivo di almeno 60 milioni.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini