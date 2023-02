Minotti: «Lukaku ritorni decisivo, all’Inter serve. In corsa per più obiettivi»

Lukaku giocherà titolare a Marassi contro la Sampdoria. Big Rom insieme con Lautaro Martinez, l’ultima volta in Lazio-Inter del 26 agosto. Ne parla Minotti

GIOCATORE IMPORTANTE − Ospite negli studi di Sky Sport, Lorenzo Minotti si è espresso così sulla coppia nerazzurra: «Lukaku e Lautaro Martinez di nuovo insieme? Per l’Inter è fondamentale il ritorno di Lukaku. Con Lautaro Martinez sarà più facile reinserirsi. È mancato all’Inter, ma credo ci sia ancora il tempo per ritornare decisivo ed essere protagonista. È un giocatore che sposta e l’Inter è ancora in corsa per più obiettivi».