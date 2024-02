Milutinovic: «Inter-Juventus? Allegri obbligato a vincere stavolta»

Bora Milutinovic, che ha allenato 5 nazionali in 5 Mondiali diversi, ha commentato Inter-Juventus e avvertito i bianconeri su Tuttosport.

PARTITA – Milutinovic commenta Inter–Juventus: «Gran bella gara, me la gusterò in tv. Il mio pronostico? All’Inter può bastare un pari visto che è tornata in testa e ha anche una partita in meno. La Juventus dovrà scendere in campo solo per vincere. I nerazzurri hanno in attacco il capocannoniere Lautaro Martínez, campione del mondo. I bianconeri schierano il vice capocannoniere Vlahovic che è pienamente recuperato sotto tutti gli aspetti: è in forma smagliante e in questi ultimi tempi segna come Paolo Rossi ai Mondiali ’82».

fonte: Tuttosport – Massimo Franchi