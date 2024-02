Maresca arbitro di Inter-Juventus: tre vittorie di fila nei precedenti

Maresca sarà l’arbitro di Inter-Juventus, partita della ventitreesima giornata di Serie A in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Napoli, ufficializzato nella designazione arbitrale di mercoledì per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Juventus sarà la diciottesima partita per Fabio Maresca come arbitro dei nerazzurri. L’esordio risale al 7 ottobre 2018, con un successo in trasferta per 1-2 a Ferrara con la SPAL. Nella circostanza decisivo l’ex capitano Mauro Icardi con una doppietta, per i padroni di casa anche un rigore calciato a lato da Mirco Antenucci. L’incrocio che si ricorda maggiormente è però uno 0-0 in casa dell’Udinese del 23 gennaio 2021, per l’esplosione di rabbia di Antonio Conte. Tutto comincia con una mancata espulsione per Tolgay Arslan nel primo tempo per un palese doppio giallo, col rosso che arriva all’allenatore leccese per proteste al 90′ e con la frase «Sei sempre tu!» diventata ormai celebre. Con il ricordo di Conte a Maresca anche di una direzione rivedibile al VAR in Inter-Parma due mesi e mezzo prima. Il bilancio è comunque positivo: undici vittorie, tre pareggi e altrettante sconfitte.

LA PRIMA – Maresca non ha mai fatto l’arbitro di un derby d’Italia, per lui esordio assoluto in un Inter-Juventus anche contando le partite a Torino. Sono tre i successi consecutivi con i nerazzurri: l’ultimo è dello scorso 17 dicembre, con la vittoria per 0-2 sulla Lazio. Mentre gli altri due sono entrambi con la Roma, all’Olimpico il 6 maggio 2023 (anche qui 0-2) e al Meazza lo scorso 29 ottobre (1-0).