Milito: «Lautaro Martinez maturo a 16 anni. Io dovevo andare…»

Il principe Diego Alberto Milito ricorda i suoi primi incontri con Lautaro Martinez, ma anche un simpatico aneddoto di mercato che lo ha riguardato su DAZN.

TRA PRESENTE E PASSATO – Diego Milito ha parlato del numero 10 dell’Inter ed ha ricordato qualcosa del suo passato: «Lautaro Martinez ha questo grande valore di ascoltare. Io l’ho visto per la prima volta a 16 anni, veniva da Bahìa Blanca e si capiva fosse un giocatore diverso. A quell’età nessuno ha la maturità che ha avuto lui. Rimaneva per ascoltarmi, si sedeva e guardava. Diego Alberto Milito è come Diego Armando Maradona, mio padre penso abbia ripreso il nome perché era malato del nostro Dio. Lui è stato un supereroe per noi. L’ho avuto anche come allenatore in un Mondiale, Lionel Messi invece era mio compagno in Sudamerica. La busta lanciata nell’ultimo secondo di mercato? Mi ha cambiato la vita. Quelle settimane erano state durissime, aveva quasi un accordo con una squadra in Inghilterra. Il presidente del Real Zaragoza mi voleva mandare, io non ero felicissimo. Era il Tottenham. Un giorno prima che chiuse il mercato mi chiama Preziosi e mi dà la possibilità di tornare al Genoa. Dovevo tornarci per chiudere un cerchio, dopo due-tre anni dovevo farlo. Ho sempre fatto scelte con il cuore, abbiamo fatto velocemente»