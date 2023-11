Benfica-Inter registra un nuovo record nella stagione dei nerazzurri

Benfica-Inter di ieri si rivela una gara più difficile del previsto per i nerazzurri. E un dato lo conferma, registrando un nuovo record in stagione.

PRONOSTICI ANNULLATI – Benfica-Inter sembrava una gara dagli stimoli quasi assenti per gli uomini di Simone Inzaghi. Anche se la Real Sociedad avesse vinto ieri col Salisburgo (0-0, ndr), il passaggio come primi in classifica del gruppo D di Champions League era comunque nelle mani dei nerazzurri. Tuttavia i lusitani volevano dare nuova luce ad un percorso europeo fin qui disastroso (4 sconfitte consecutive prima di ieri). Oltre a spuntare almeno una qualificazione in Europa League. Che poteva sembrare più vicina con la tripletta dell’ex Joao Mario nel primo tempo. Ma che in realtà è diventata il principale stimolo per la reazione dell’Inter. Che nella ripresa mette in campo maggiore impegno per riprendere la partita. Anche dal punto di vista fisico.

SFORZO SUPREMO – Nei 103 minuti totali di Benfica-Inter, i nerazzurri dominano nel possesso palla. Ma soprattutto dimostrano come il dato sulla corsa non sia sempre sintomo di maggiore qualità. Perché l’Inter corre tanto ma male nella prima frazione di gioco, cadendo nella trappola del Benfica. Mentre nella ripresa ottimizza lo sforzo e la gestione del pallone. E nel complesso fa registrare un record assoluto: secondo i dati UEFA, 121,9 km percorsi da nerazzurri nel corso della gara. Il dato più alto finora in stagione, che supera il precedente, sempre in Champions League (120,5 km percorsi a Salisburgo l’8 novembre). A ulteriore dimostrazione di come in Europa si giochi a ritmi diversi, e quindi approcci come quelli di ieri non devono ripetersi.