Diamanti ricorda: «Moratti mi voleva all’Inter! Quando lo disse a Mourinho…»

Diamanti ha girato l’Italia, l’Europa e il Mondo nella sua carriera calcistica, senza mai vestire la maglia dell’Inter. L’ex centrocampista italiano, intervenuto a “Costruzioni dal basso” su Radio TV Serie A con RDS, racconta un paio di curiosi aneddoti che riguardano Moratti e Mourinho

GOL QUASI TRICOLORE – La punizione-gol di Alessandro Diamanti in Roma-Livorno del 19 aprile 2008 vale un pezzo di Scudetto numero sedici per l’Inter, che vede la Roma frenare in casa la sua potenziale rimonta a quattro giornate dalla fine. Una rete che regala l’1-1 al Livorno di Diamanti che, a distanza di anni, ricorda: «Mi chiamò Massimo Moratti, mentre tornavamo da Roma in pullman. Era la mia prima stagione in Serie A quella. Mio “fratello” Fabio Galante, cuore nerazzurro e pupillo di Moratti, era seduto vicino a me in pullman e mi disse: “Alino, c’è il Presidente Moratti che ti vuole parlare”. Presi il telefono, pensando fosse uno scherzo, dicendo: “Sì, Presidente Moratti?”. E Moratti mi disse: “Grande gol, grande punizione, grande sinistro! Ci hai dato una grande mano”. Invece, ogni volta che mi vedeva Luciano Spalletti, mi diceva: “Hai fatto un gol in Serie A e lo hai fatto a me…” (ride, ndr). Moratti stravedeva per me, perché il suo pupillo era Alvaro Recoba no? Il Presidente e la sorella Bedy hanno fatto di tutto per portarmi all’Inter in quegli anni. Quando poi arrivò José Mourinho e gli proposero Diamanti come acquisto, disse: “Chi?”. Mourinho voleva Deco quell’estate… Poi saltò Deco, io ero in vacanza e pensai di avere ancora una chance, invece presero – giustamente, direi! – Wesley Sneijder (sorride, ndr). Ma non ho rimpianti». Questo il ricordo di Diamanti del suo passaggio sfumato all’Inter nell’estate 2009.