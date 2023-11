Biasin: «Acerbi una delle più belle sorprese degli ultimi anni»

Francesco Acerbi sorprende per la prestazione anche in Benfica-Inter. Il difensore riceve gli elogi di Fabrizio Biasin su Twitter.

ELOGI – Fabrizio Biasin elogia il difensore col numero 15 trattando la partita Benfica–Inter: «Dopo un primo tempo osceno ti aspetti due o tre cambi e invece no: Inzaghi catechizza la squadra, rispedisce in campo gli stessi 11, ottiene risposte. Questa è la cosa più bella di Benfica-Inter 3-3. Non è per l’assist di ieri, è per tutto il resto. Una delle più belle sorprese degli ultimi anni nel rapporto ‘aspettativa generale‘ (non lo voleva nessuno tranne il suo allenatore, diciamolo) e ‘resa effettiva‘ (davvero eccellente). Francesco Acerbi, 35 anni».