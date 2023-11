Allegri: «Col Monza per dare seguito al pareggio con l’Inter»

Massimiliano Allegri è stato poco fa in conferenza stampa alla vigilia di Monza-Juventus. Il tecnico bianconero vuole continuità dai suoi giocatori.

OBIETTIVO – Massimiliano Allegri è più che chiaro e netto sugli obiettivi: «Il Monza non ha mai perso in casa e l’anno scorso è stata l’unica a portare via 6 punti contro di noi. Domani è una partita difficile, importante perché vogliamo dare seguito a quello che è stato il pareggio in casa con l’Inter. La prestazione contro l’Inter? Sottovalutare le prossime sarebbe un errore di poca maturità. Noi sappiamo quali sono i nostri limiti, il gruppo è coeso e abbiamo una buona classifica. Non abbiamo fatto ancora niente, ora abbiamo quattro trasferte e due scontri diretti in casa. Dobbiamo fare un passo alla volta. Scudetto? Dentro lo spogliatoio non entro, il desiderio più importante non è lo Scudetto ma la partita di domani. Per la Juventus rimanere fuori dalla Champions League è stato un danno, non per demeriti sportivi ricordiamo. Abbiamo il dovere di costruire l’annata sull’obiettivo minimo: tornare a giocare la Champions League l’anno prossimo»