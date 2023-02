Diamanti: «Moratti mi voleva all’Inter, mi disse che gli ricordavo Recoba»

Diamanti svela un curioso episodio di quando militava al West Ham. Sul canale Twitch di Cronache di Spogliatoio, ricorda di come Moratti gli disse che assomigliava a Recoba e voleva portarlo all’Inter

COME RECOBA − Alessandro Diamanti ricorda un aneddoto: «Moratti mi disse che gli ricordavo Recoba. Mi chiamò una volta, me lo passò Galante – io non ci credevo – e mi disse “ti voglio qua perché sei il nuovo Recoba”. Poi non mi presero. Quando mi disse sei il prossimo Recoba dell’Inter, dico basta è fatta. Poi arrivò ovviamente José Mourinho. Io arrivavo dal West Ham mi pare. Gli dissero vogliamo prendere Diamanti e lui: “chi?” Sono stato sempre vicino a Juventus, Milan e Inter».