Milan, vittoria di misura a Monza con qualche rischio: 0-1, aggancio Inter

Il Monza ha ospitato il Milan allo stadio Brianteo nel match valevole per la ventitreesima giornata di Serie A. I rossoneri affrontano un buon primo tempo andando in vantaggio con Messias, rischiano di più nel secondo. La sfida termina 0-1 per la squadra di Pioli

AGGANCIO – Il Monza di Raffaele Palladino ha ospitato il Milan di Stefano Pioli allo stadio Brianteo. Subito qualche rischio per la squadra di Stefano Pioli con due occasioni per i brianzoli, poi si alza il ritmo dei rossoneri che costruisce occasioni da gol fino al vantaggio messo a segno da Messias al 31′. Nel secondo tempo cala il Milan e il Monza inizia a crederci sfiorando l’1-1 in un paio di occasioni, colpendo anche un legno. De Ketelaere ha l’occasione per raddoppiare ma arriva in ritardo su un buon pallone. Dopo 5 minuti di recupero, la sfida si chiude sullo 0-1 per il Milan che sale a quota 44 punti agganciando l’Inter al secondo posto. Ora la palla passa ai nerazzurri che alle 20.45 ospitano l’Udinese (vedi formazioni ufficiali).