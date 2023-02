Lukaku: «Inter, adesso sono al top! Avute partite per rimettermi in forma»

Lukaku sarà di nuovo titolare alle 20.45 in Inter-Udinese, l’anticipo serale del sabato di Serie A (vedi formazioni). Da Inter TV arrivano le parole nel prepartita dell’attaccante belga, che farà coppia con Dzeko, in vista della sfida del Meazza.

RITROVARE LA VITTORIA – Romelu Lukaku presenta Inter-Udinese: «La vittoria? Questa è la cosa più importante, dobbiamo pensare partita per partita ma tornare alla vittoria è la cosa più importante. Fisicamente sono al top, sono contento di aver avuto qualche partita per rimettermi in forma e adesso ci sono. Ho fatto del lavoro con i preparatori e lo staff, adesso ci sono e dobbiamo continuare».