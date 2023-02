Il Milan vince e aggancia l’Inter al secondo posto! Atalanta impalpabile

Il Milan vince 2-0 con merito contro una brutta Atalanta. Un gol per tempo: prima Theo Hernandez e poi Messias. I rossoneri agganciano l’Inter in classifica a quota 47 punti

VITTORIA E AGGANCIO − Partita di alta intensità al Meazza tra Milan e Atalanta con qualche errore individuale di troppo soprattutto durante la prima mezz’ora di gioco. Equilibrio che si rompe al 25′ con Theo Hernandez, che trova una meravigliosa conclusione a battere Musso. Sfortunato il portiere orobico, che si butta dentro il pallone con la schiena dopo il palo. La Dea fatica a rendersi pericolosa infrangendosi contro un’attentissima difesa rossonera. Nella ripresa, il Diavolo va vicino al gol in tre occasioni: ci provano in sequenza Giroud, Leao e Messias. Clamoroso l’errore di quest’ultimo a due metri da Musso. Il brasiliano si rifà però all’87’ trovando il definitivo gol del raddoppio saltando il portiere argentino con un bel pallonetto. Il Milan vince e aggancia l’Inter al secondo posto in classifica.