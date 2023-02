VIDEO − Verona-Inter 0-1, Campionato Primavera 1: gol e highlights

L’Inter Primavera ha vinto 1-0 contro l’Hellas Verona, nel match valido per la 21ª giornata del Campionato di Primavera 1. Decisiva la rete di Francesco Pio Esposito. Di seguito, gol e highlights della partita

ALTRO SUCCESSO − Trionfo dell’Inter Primavera che si avvicina piano piano verso la zona playoff del Campionato di Primavera 1. Contro il Verona in trasferta basta la rete di Esposito ai ragazzi di Chivu. In classifica, l’Inter ora è in nona posizione a quota 31 punti. Quinto risultato utile consecutivo per i nerazzurri, in crescita grazie anche alle nuovi soluzioni arrivate dal mercato (vedi focus). Di seguito gol e highlights di Verona-Inter Primavera.

Fonte: Youtube Inter