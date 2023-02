Pioli: «Dopo il derby pensavo di riprendere l’Inter? Guardiamo solo la prossima»

Pioli ha vinto la quarta partita consecutiva, agganciando l’Inter al secondo posto in classifica (vedi articolo). Dopo il 2-0 sull’Atalanta, a Sunday Night Square su DAZN, l’allenatore del Milan parla dell’obiettivo comune.

L’AVVERSARIO – Stefano Pioli analizza cosa significa per il Milan aver battuto l’Atalanta, agganciando l’Inter al secondo posto: «L’importante era dare continuità. Era un piccolo grande obiettivo vincere la quarta partita consecutiva, non era mai successo in stagione. Abbiamo lavorato tanto da squadra, ci siamo sacrificati tanto e abbiamo giocato con intensità. Stasera solamente segnali positivi, ma è chiaro che bisogna continuare perché il campionato è lungo e bisogna fare tanti punti per entrare nei primi quattro posti: questo è l’obiettivo. Le sconfitte che abbiamo subito ci avevano tolto entusiasmo ed energia, con prestazioni al di sotto delle nostre possibilità. Adesso risultati positivi, che ci hanno ridato entusiasmo e voglia di fare le cose fatte bene».

L’AGGANCIO – A Pioli dallo studio arriva una domanda sull’aggancio all’Inter e se avesse pensato, al derby, di potercela fare in così poco tempo: «Ripresi cinque punti in tre giornate? Io dopo il derby, e dobbiamo continuare così, avevo pensato alla prossima partita. Non possiamo guardare in alto o in avanti, ma pensare alla prossima partita. Faremo così a Firenze, dopo penseremo alla Champions League. Adesso pensiamo a Firenze e al mettere in campo la miglior prestazione possibile, quando lo facciamo spesso ci viene un risultato positivo».